– Nie mogę już grać w 25 turniejach w sezonie. To znaczy mogę, ale nie wiem, jakie byłyby wyniki – mówił Federer przed turniejem. W wieku 36 lat zamienił się w perfekcyjnego stratega. Wystartował w ledwie 11 turniejach, ale to wystarczyło do drugiego miejsca w rankingu ATP. Ma ponad dwukrotnie więcej punktów niż trzeci Alexander Zverev.

Szwajcar cele dobiera precyzyjnie i kończy jeden z najlepszych sezonów w karierze. Zwyciężył w 49 meczach,...