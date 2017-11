Nowa – i prawnie umocowana w ramach Unii – współpraca chętnych krajów w kwestii polityki bezpieczeństwa i obrony (PESCO) prawdopodobnie zostanie zawiązana w grudniu. W poniedziałek swój akces do niej zgłosiły aż 23 kraje UE.

– To historyczny moment. Przed rokiem większość z nas uważała to za niemożliwe do osiągnięcia – powiedziała szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini po ceremonii oficjalnego podpisywania wniosków o wejście do PESCO.