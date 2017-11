1 ZDJĘCIE Marsz Niepodległości w Warszawie, 11 listopada 2017. (Fot. Agata Grzybowska / Agencja Gazeta)

Rząd PiS od soboty będzie miał jeszcze bardziej pod górkę. Świat widział, co się działo w sobotę w Warszawie. Potwierdzają się obawy co do kierunku, jaki Polska obrała dwa lata temu.