Coroczne targi w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie - to ich 7. edycja - to okazja, by posłuchać muzyki, którą się zna, albo spróbować czegoś nowego. Są koncerty, rozmowy o muzyce, rynku muzycznym i warsztaty. Premiery i powroty.

Największą bombą tej edycji był występ Pink Freud z Tomaszem Lipińskim, Robertem Brylewskim, Robertem Materą i Alkiem Koreckim.?Muzycy przypomnieli wydany 10 lat temu album „Punk Freud”, ale oprócz oryginalnego materiału zespołu Wojtka Mazolewskiego...