Dotąd wszystkich obowiązywały te same zasady, teraz Ministerstwo Edukacji Narodowej chce, by nauczyciele byli oceniani różnie w zależności od stopnia awansu. Lista wymagań w przypadku stażystów ma 17 pkt, nauczycieli kontraktowych – 26, mianowanych – 33, a dyplomowanych – aż 40.

Jednak to, co budzi największe wątpliwości, to pomysł, by ocenie była poddawana również postawa etyczno-moralna. O tym, co dokładnie...