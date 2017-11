Donald Trump przyleciał do Wietnamu w piątek w drodze z Chin. Jego pierwszym przystankiem było miasto Da Nang, gdzie odbywał się szczyt Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC). Następnie poleciał do stolicy, Hanoi, by spotkać się z prezydentem kraju Tran Dai Quangiem. W niedzielę dotarł na Filipiny.

Jednym z głównych tematów szczytu APEC była przyszłość stosunków handlowych między krajami regionu a Stanami Zjednoczonymi. Donald Trump postawił ją pod znakiem zapytania, gdy na samym początku...