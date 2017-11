2 ZDJĘCIA Policja podczas obchodów Święta Niepodległości 11 listopada w Warszawie. (Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta)

"Siadaj Kulson" - to, według policji, powiedzieli funkcjonariusze podczas zatrzymania Obywateli RP. Co innego twierdzą sami członkowie stowarzyszenia - ich zdaniem policjant zwrócił się bezpośrednio do jednej z aktywistek, nazywając ją "ku..ą".