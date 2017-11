Szybki kurs historii serii „Call of Duty” dla mniej zorientowanych. W 2002 r. światło dzienne ujrzała gra przełomowa - „Medal of Honor: Allied Assault”. Tytuł osadzony w realiach II wojny światowej niemal z miejsca trafił na listy bestsellerów i na pewien czas rozsiadł się na tronie najlepszych gier wojennych. Recenzenci chwalili niespotykany dotąd, filmowy wręcz rozmach, fenomenalną ścieżkę dźwiękową i niezwykle wysoką grywalność, która sprawiała, że trudno było się od tytułu oderwać. Za jego produkcję odpowiedzialne było mało znane studio - 2015, Inc. Pomimo sukcesu deweloperzy pokłócili się z Electronic Arts, wydawnictwem gry i przeszli do konkurencyjnego...