Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele istotnej wiedzy dostarczają nam informacje o kolorach. Dzięki nim szybciej i łatwiej rozpoznajemy obiekty i orientujemy się w otoczeniu. Postrzeganie świata w kolorze znacznie ułatwia zrozumienie informacji wizualnej. W biało-czarnym świecie niełatwo jest znaleźć pożywienie albo ustrzec się niebezpieczeństwa czyhającego ze strony drapieżników. To dlatego około 30 milionów lat temu nasi przodkowie wykształcili nowy rodzaj czopków, receptorów oka, pozwalający nam na dokładniejsze rozróżnianie barw, niż robią to na przykład psy i koty. Jak ważne jest to usprawnienie w odbiorze świata, wiedzą tylko ci, którzy są go pozbawieni.

...