2 ZDJĘCIA 51 Posiedzenie Sejmu VIII Kadencji (Fot. Sawomir Kamiski / Agencja Gazeta)

- To jest rzecz niedopuszczalna, nie możemy pozwolić na to, by w ten sposób parlamentarzyści traktowali dziennikarzy - mówią posłowie PO. W sprawie zachowania posłów PiS względem dziennikarza "Wyborczej" zapowiadają skierowanie wniosku do komisji etyki.