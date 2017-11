1 ZDJĘCIE Londyn, brytyjska flaga powiewa obok unijnej przed siedzibą Europe House, gdzie mają swoje biura brytyjscy posłowie zasiadający w Parlamencie Europejskim (Fot. Matt Dunham / AP Photo)

Brexit: Brytyjczycy liczą na rychłe rozpoczęcie rozmów o przyszłych stosunkach handlowych, UE odpowiada: najpierw dogadajmy się co do warunków rozwodu. To ostatnie jest trudniejsze, niż wydawało się na starcie rozmów.