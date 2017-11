– To była rozmowa raczej o tym, co szwankuje, jak to usprawnić. Ale też o relacjach z prezydentem Andrzejem Dudą i planach na drugą połowę kadencji – opowiada osoba, która uczestniczyła w środowym spotkaniu przy ul. Nowogrodzkiej.

Zjechało tam 16 osób wg klucza: ścisłe kierownictwo PiS, wicepremierzy, marszałkowie Sejmu i Senatu oraz po dwóch reprezentantów z partii sojuszniczych. Wicepremier i szef Porozumienia Jarosław Gowin przyszedł ze swoim zaufanym współpracownikiem Adamem Bielanem, a minister sprawiedliwości i lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro...