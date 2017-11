1 ZDJĘCIE Posłowie Kukiz'15 w Sejmie (Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta)

U Pawła Kukiza praktycznie wszyscy są podejrzani. Co rusz do posłów docierają sygnały, że obóz władzy chce rozbioru klubu. Przed wakacjami sejmowymi PiS miał zdecydować: "Trzeba się wziąć za Kukiza, zamieść go do wyborów". I zamiata. W środę wieczorem swoje odejście ogłosił poseł Adam Andruszkiewicz.