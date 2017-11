1 ZDJĘCIE Ćwiczenia Marynarki Wojennej na Bałtyku. (Fot. MW)

Chociaż średni wiek okrętu Marynarki Wojennej to 33 lata, MON zawiesza kluczowe programy modernizacji floty. Kontrakty na budowę nowych jednostek nawodnych mogą nie trafić do państwowych stoczni aż do 2025 r.