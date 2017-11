Maciek od piątego roku życia choruje na cukrzycę. Kiedy poszedł do szkoły, jego mama nie miała wyboru – chodziła razem z nim. On siadał w ławce w klasie, ona na korytarzu. – Mówimy o sobie matki koczujące – mówi Barbara Kucharska, dziś prezes fundacji Diabeciaki. – O ustalonych godzinach wchodziłam do klasy, podawałam mu insulinę, pilnowałam, żeby przestrzegał diety – wyjaśnia.

