W niedzielę po południu?w liczącym zaledwie 400 osób miasteczku Sutherland Springs w Teksasie?doszło do najtragiczniejszej masowej strzelaniny w historii?stanu. 26-letni Devin Patrick Kelley wszedł do kościoła baptystów w trakcie nabożeństwa i otworzył ogień do wiernych. Zabił 26 osób?i ranił 20 kolejnych (dziesięć jest w stanie?krytycznym)...