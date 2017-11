1 ZDJĘCIE Okolice miejsca niedawnej zbrodni w Sutherland Springs w Teksasie (Fot. Eric Gay / AP Photo)

Zwykle gdy w USA dochodzi do strzelaniny, w której ginie więcej niż kilka osób, wraca debata o zaostrzeniu dostępu do broni. W niedzielę w Sutherland Springs od strzałów zginęło 26 osób, ale Teksańczycy nie chcą zaostrzenia, lecz ułatwienia dostępu do broni palnej.