Obecnie internet o przepustowości co najmniej 100 Mb/s jest w co dziesiątej polskiej szkole. Resort cyfryzacji planuje, aby do 2020 r. wszystkie podstawówki i szkoły średnie zostały podłączone do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), dzięki której otrzymają bezpłatny dostęp do ultraszybkiego internetu...