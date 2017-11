XVII-wieczny mongolski władca Szahdżahan kazał wznieść misternie rzeźbione mauzoleum z białego marmuru, by uhonorować swą ukochaną zmarłą żonę Mumtaz. Indie chlubiły się tym zabytkiem. Noblista Rabindranath Tagore nazwał Tadż Mahal „samotną łzą zawieszoną na policzku czasu”. W dowolnym rankingu klejnotów indyjskiej architektury mauzoleum jest na pierwszym, najdalej na drugim miejscu. W lidze światowej konkuruje z egipskimi piramidami czy peruwiańskim Machu Picchu. Co roku do Agry przyjeżdża 7 mln turystów, żeby zobaczyć wielką białą kopułę w kształcie cebuli...