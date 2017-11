2 ZDJĘCIA Minister Szyszko pozwolił na polowanie na dzika z termowizorami. - Zwierzę w starciu z myśliwym uzbrojonym w celownik termowizyjny nie ma żadnych szans na ucieczkę lub ukrycie się. Zezwalając na polowanie z termowizorami, pozbawiono je ostatniego systemu obronnego - kamuflażu. Polowanie z...

Sprzęt do niedawna zarezerwowany m.in. dla wojska dostępny jest już dla myśliwych. Choć cena celownika termowizyjnego to nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, towar sprzedaje się świetnie. Pretekstem do wydania rozporządzenia była walka z afrykańskim pomorem świń i redukcja populacji dzika, sami myśliwi przyznają, że nowe przepisy to furtka, by w nocy celować nie tylko do dzików.