Mija 10 lat od pojawienia się na rynku pierwszej części. Niewielu pamięta, że był to produkt innowacyjny jak na ówczesne czasy. Zupełnie nowy sposób poruszania postacią, parkour i genialnie przygotowany świat. Gra miała również swoje wady: niezrozumiałą fabułę, powtarzalność zadań i zbyt łatwy system walki. "Assassin’s Creed: Origins" to dziesiąta gra z serii wydana na 10-lecie premiery pierwszej. I jest w tym coś magicznego, ponieważ najbliżej jej właśnie do swego pierwowzoru.

Na początku był Egipt

Grając w najnowszą część cyklu, bez przerwy miałem uczucie, że to ta sama gra, ale stworzona przez inny zespół. Jakby nowa ekipa otrzymała dokument z głównymi założeniami gry i zadanie jej stworzenia. Jest to świeżość, jakiej fani nie doświadczyli od czasów pierwszej części...