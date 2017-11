1 ZDJĘCIE Czaszka neandertalczyka, znanego jako 'Nandy', ze śladami poważnych obrażeń kości z lewej strony twarzy (Erik Trinkaus/PLOS ONE)

Naukowcy mówią o nim Nandy. Dożył co najmniej czterdziestki, czyli neandertalskiej starości, choć wszystko wskazywało na to, że nie ma na to najmniejszych szans.