Czy globalne ocieplenie to fakt?

Tak, potwierdzają to obserwacje globalnej temperatury prowadzone od 1880 r. oraz badania rdzeni wywierconych z lodowców i osadów oceanicznych, które pokazują temperatury wcześniejsze. Od wybuchu rewolucji przemysłowej blisko 250 lat temu średnia temperatura Ziemi wzrosła o ok. 1 st. C.

...