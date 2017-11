1 ZDJĘCIE Beata Szydło i Jarosław Kaczyński podczas 23. posiedzenia Sejmu VIII Kadencji. (Fot. Sawomir Kamiski / Agencja Gazeta)

Beata Szydło oddała się do dyspozycji Jarosława Kaczyńskiego. Przekazała mu, że jeśli zapadnie decyzja o zmianie premiera, to ona poda się do dymisji i nie będzie trzeba jej odwoływać. Kalendarz ma ułożony tylko do końca listopada - informuje "Newsweek".