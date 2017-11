1 ZDJĘCIE Zdjęcie aktywistów i aktywistek uczestniczących w konferencji ILGA Europe w Warszawie stanowiące symboliczny wyraz wsparcia dla działaczy i działaczek LGBTI z Polski (osoby na zdjęciu trzymają w rękach kartki z tęczowym sercem i napisem 'civil' od civil society). (Materiały Organizatorów)

Wzywamy polskie władze do podjęcia działań mających na celu poprawę sytuacji osób LGBTI żyjących w Polsce oraz zaprzestania wszelkich działań prowadzących do ograniczenia społeczeństwa obywatelskiego i osłabienia demokracji w Polsce - apelują do PiS europejscy aktywiści i aktywistki LGBTI.