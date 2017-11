Technologia AML (Advanced Mobile Location, zaawansowana lokalizacja mobilna) pozwala służbom ratowniczym zlokalizować dzwoniącego pod numer alarmowy 112 za pomocą nadajnika GPS w jego smartfonie. I to z dokładnością do 5 m. Obecnie stosowane metody – oparte na lokalizacji za pomocą nadajnika GSM, do którego loguje się komórka – zwykle pozwalają ustalić pozycję dzwoniącego z dokładnością do kilku kilometrów...