1 ZDJĘCIE Mistrzostwa Europy w siatkowce ($Fot. Marek Podmokly / Agencja Gazeta)

To byłby najbardziej spektakularny akt marnotrawstwa we współczesnym polskim sporcie. A wygląda na to, że przyszłość zjawiskowo zdolnych siatkarzy planują ludzie pogrążeni w chaosie