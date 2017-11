Nowa dyrekcja od dawna zapowiada, że należy tak zmienić wystawę stałą, by pokazywała „polski punkt widzenia”. Kilka tygodni temu uzupełniono informacje na temat prześladowań ludności polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku. Teraz przyszedł czas na kolejne zmiany. Jedną z nich jest wycofanie filmu kończącego ekspozycję – przy dźwięku ballady „The House of the Rising Sun” twórcy wystawy prezentowali najważniejsze wydarzenia czasów powojennych, z dwóch perspektyw symbolizujących świat podzielony żelazną kurtyną. Teraz zwiedzający wystawę zobaczą film „Niezwyciężeni” produkcji Instytutu Pamięci Narodowej.

Do końca roku zostanie też wprowadzonych wiele innych zmian...