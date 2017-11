Dejr az-Zaur to stolica prowincji o tej samej nazwie przylegającej do Iraku. Jeszcze parę lat temu w mieście żyło 300 tys. ludzi. Po wybuchu arabskiej wiosny w 2011 r. władzę częściowo przejęli tam rebelianci. Trzy lata później to miejsce, razem z innymi rozległymi obszarami Iraku i Syrii, wpadło w ręce Państwa Islamskiego (ISIS).

Przejęte pola naftowe

Prowincja Dejr az-Zaur była dla...