Robert Stefanicki: Spędził pan dużo czasu w największym na świecie obozie uchodźców, kenijskim Dadaab, zbierając materiały do reportażu „Miasto cierni”. Wyłania się z niego wniosek: to wielki biznes.

Ben Rawlence*: Wszędzie, gdzie napływają duże masy ludzkie, wytwarza się jakiś nowy porządek. Częścią tego procesu jest akumulacja kapitału: jedni pomnażają majątki, inni je tracą.

Kto zyskuje?

– Państwa przyjmujące uchodźców, a właściwie odpowiednio ustawione tam jednostki. W Kenii są to politycy i powiązani z nimi biznesmeni. Po drugie, zarabiają dawcy pomocy, czyli kraje bogate. Światowy Program Żywnościowy nie daje uchodźcom gotówki, żeby kupili do jedzenia to, na co mają ochotę, lecz służy do pozbywania się...