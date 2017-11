Cara di Mineo to największy obóz dla uchodźców w Europie, w którym przebywa ok. 4 tys. osób. Jest oddalony o godzinę jazdy od Katanii, a życie tu płynie z dala od oczu turystów, którzy zamiast wycieczek w głąb wyspy wybierają plaże i miasteczka na wybrzeżu. Ten, kto jednak pojedzie przez wyspę, po drodze zobaczy, jak na polach uwijają się czarnoskórzy robotnicy, a na skrzyżowaniach co kilkanaście kilometrów stoją pochodzące z Afryki prostytutki.

Przed wejściem do obozu w cieniu opancerzonego wozu carabinieri leżą dwa bezpańskie psy. Obok – żołnierz i...