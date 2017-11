We wtorkowym ataku na West Side Highway, znajdującej się ledwie kilka przecznic od dawnych wież World Trade Center, zginęło osiem osób, a jedenaście zostało rannych. Rozpędzona ciężarówka taranowała pieszych i rowerzystów, a następnie uderzyła w autobus z dziećmi. Gdy kierowca wybiegł z szoferki z pistoletem śrutowym i bronią do paintballu, postrzelił go policjant.

...