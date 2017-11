2 ZDJĘCIA Michael Fallon - brytyjski Minister Obrony (Fot. Vadim Ghirda / AP Photo)

Michael Fallon we wtorek przyznał się do "niewłaściwego zachowania" wobec dziennikarki, a w środę złożył dymisję. Premier Theresa May zapowiedziała ponadpartyjne spotkanie na temat nagłośnionych przez media przypadków molestowania.