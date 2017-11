Piotr Świdziński z Wielkopolski od 3 lat uczy informatyki – do niedawna w gimnazjum, teraz w szkole podstawowej. Codziennie dojeżdża do pracy 60 km. – Nauczanie to jednak powołanie – mówi. To on wraz ze znajomymi założył na Facebooku grupę Strajk Młodych Nauczycieli. – Dyskutowaliśmy o artykule na temat lekarzy, ktoś powiedział: „Nauczycielom to nawet strajk głodowy nie pomoże”. I od słowa do słowa doszliśmy do wniosku, że zamiast narzekać, warto działać i wyjść z czymś pozytywnym – opowiada...