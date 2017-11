– Wprowadzenie w błąd to delikatne określenie – tak Macierewicz ocenił przedstawione mu przez Polską Grupę Zbrojeniową informacje o kluczowym systemie dla polskiego wojska. Oznacza to kompromitację resortu obrony, który wcześniej sam doprowadził do tego, by PGZ zostało jedynym oferentem w przetargu.

