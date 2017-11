Dariusz Wołowski: W Zakopanem spadł pierwszy śnieg. Dla was to jak sygnał do boju?

Maciej Kot: Wyglądam przez okno i widzę, że 10 cm białego puchu pokrywa pola i ulice. Dla ulic to problem, bo od razu trudniej gdziekolwiek dojechać. Nie wiem, jak długo ten pierwszy śnieg się utrzyma, pewnie szybko stopnieje, ale dla nas, skoczków, zima nieodwołalnie się zaczyna. I to zima olimpijska. Po raz pierwszy sezon startuje na polskiej ziemi. Sporo powodów, by czuć wyższe tętno. Sumienie mamy jednak czyste, bo...