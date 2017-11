Wojciech Borakiewicz: Debiutancki sezon w cyklu Grand Prix i od razu skok na podium po wicemistrzostwo świata, które zdobyłeś w weekend. Masz dopiero 25 lat. Znalazłeś klucz do wygrywania?

Patryk Dudek: Nie ma czegoś takiego jak jeden klucz do zwyciężania w żużlu. Przede wszystkim niezwykle trudno utrzymać równy poziom przez cały sezon, który trwa bardzo długo, bo od kwietnia do października. Nasze rezultaty są też uzależnione od jakości i szybkości motocykli. A ten rok był zwariowany dla tunerów, którzy przygotowują silniki. Nie radzili sobie, co od razu przekładało się na wynik...