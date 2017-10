Pod koniec września Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt podwyżek dla lekarzy. Zakładał on wzrost zarobków na poziomie 65-85 zł netto (w zależności od specjalizacji). Rezydenci odrzucili wówczas ten projekt, argumentując, że podwyżki są zbyt niskie. Dziś zarabiają ok. 0,8 średniej krajowej brutto, czyli 2,2-2,4 tys. zł na rękę w zależności od specjalizacji.?Jednym z postulatów młodych lekarzy jest zwiększenie pensji do wysokości 1,05 średniej krajowej.

"Dobra zmiana" wycenia życie i zdrowie suwerena...