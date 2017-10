1 ZDJĘCIE Po stronie Marszu Równości był m.in. Bjorn Van Roozendaal ze stowarzyszenia Ilga Europe walczącego o równe prawa dla osób LGBT. - Siła jest w miłości i w pokoju, nie w strachu i walce, popieram was, życzę wam pięknego i radosnego marszu! - mówił, stojąc na scenie zaaranżowanej na... (BARTOSZ BAŃKA)

"Niechęć, często przeradzająca się w nienawiść, rodzi czyny haniebne, nierzadko okrutne. Jej ponure świadectwo to coraz częściej słyszalny język nienawiści i akty przemocy - fizycznej i psychicznej. Ostatnio mamy z nimi do czynienia coraz częściej - na całym świecie, także u nas" - pisze w liście skierowanym do uczestników konferencji ILGA Europe Hanna Gronkiewicz-Waltz. To nie przypadek, że tym razem impreza odbywa się w Polsce.