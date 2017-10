W powtórzonych wyborach 26 października Kenyatta otrzymał 98,2 proc. głosów. Wynik jak w najświetniejszych dyktaturach, choć Kenii znacznie bliżej do demokracji. Tłumaczy go bojkot wyborów przez opozycję. Frekwencja wyniosła 39 proc., podczas gdy w sierpniowych wyborach – 80 proc. Oznacza to, że tym razem do urn udali się niemal wyłącznie zwolennicy urzędującego prezydenta...