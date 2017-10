Czy Komisja Europejska zajmie się wreszcie problemem fałszowania na masową skalę liczników przebiegu kilometrów w używanych samochodach?

Na konferencji prasowej w Warszawie czeski europoseł Tomas Zdechovsky przyznał, że przez trzy lata namawiał do tego przewodniczącego KE Jeana-Claude'a Junckera. Bezskutecznie. Ale nie krył nadziei, że to się zmieni. – Jest na to szansa, i to już za kilka miesięcy, kiedy Parlament Europejski ogłosi raport o oszustwach związanych z przekręcaniem liczników – powiedział Zdechovsky.

Czytaj też: Nie kupuj używanych aut na Niemca. To ryzykowne pomaganie...