Prezydent Trump wie, jak uczynić Amerykę znowu wielką: chce wrócić na Księżyc

Spadające słupki w sondażach? Skandaliczne wypowiedzi? Coraz więcej niejasności wokół powiązań kampanii wyborczej Trumpa z Rosją? Myślicie, że to zaszkodzi obecnemu prezydentowi w reelekcji? To pomyślcie, co będzie, gdy w 2020 r. jego kraj ogarnie księżycowa gorączka.