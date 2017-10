Wbrew obawom, że premier Carles Puigdemont, odsunięty od władzy przez hiszpański rząd w piątek, nie podporządkuje się i nie odda władzy, kataloński rząd nie stawił się do pracy w Barcelonie. Ani premier, ani jego ministrowie, oprócz jednego, nie zjawili w poniedziałek rano w siedzibie rządu Generalitat. Do pracy przyszedł tylko minister rozwoju terytorialnego Josep Rull, oświadczył, że odwołania nie przyjmuje do wiadomości, sfotografował się z egzemplarzem niepodległościowej gazety „El Punt Avui”, a zdjęcie...