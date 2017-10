Z pracą, na którą inni patrzą krzywo, Piotr Krupa oswajał się od dzieciństwa. Za PRL-u rodzice prowadzili bowiem na Dolnym Śląsku własną firmę - piekarnię wafli do lodów. Jak mówi, na zewnątrz było „opresyjnie”. Przez to, że rodzice prowadzili prywatny biznes, siostra nie mogła na przykład iść do przedszkola. – Relacje i więzi budowaliśmy...