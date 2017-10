1 ZDJĘCIE MICHAŁ ŁEPECKI

Obawiam się, że nawet gdy PiS się skończy, to pozostanie ogromna wrogość między Polakami, nieufność, odmowa budowania wspólnoty. Na pewno będzie nam ciężko. Zniszczono to, co było wielkim kapitałem Polski w latach, gdy wychodziliśmy z komunizmu- mówi historyk Andrzej Friszke.