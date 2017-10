Zasadę sztywnych wydatków na obronę, a potem podwyższenie ich do 2 proc. PKB, wprowadził jeszcze prezydent Bronisław Komorowski. Jednak szef MON Antoni Macierewicz przypominał, że koalicja PO--PSL nie wywiązała się z tego obowiązku. Dopiero rząd PiS miał go spełnić. I oficjalnie to zrobił. W 2018 roku Polska na obronność chce wydać 41,144 mld zł, co stanowi dokładnie 2 proc...