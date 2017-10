Karolina Woźniacka, druga najstarsza uczestniczka turnieju z udziałem ośmiu najlepszych tenisistek sezonu, jest młodsza od Amerykanki o dziesięć lat. Średnia wieku siedmiu rywalek Williams to 24 lata i dwa miesiące. – Używam kremu z filtrem, jem dużo warzyw i owoców, to klucz do mojego sukcesu – zadrwiła sobie w czwartek Williams w pomeczowym wywiadzie, zagadnięta o tenisową długowieczność. Chwilę...