1 ZDJĘCIE Prezydent Rosji Władimir Putin i prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka (Sergey Guneev / Sputnik/EAST NEWS)

Rosyjski MSZ przypomina władzom Białorusi o wolności wypowiedzi i nawołuje, by nie osądzały zbyt pochopnie trzech prorosyjskich publicystów oskarżonych o rozpalanie waśni na tle narodowościowym. Ich sprawa właśnie trafiła do sądu. Publicystom grozi do 12 lat pozbawienia wolności.