"Project Cars" to zdecydowanie najmłodsze IP z perspektywy ostatnio wydanych produkcji. Jej historia jest również inna, ponieważ powstanie poprzedniej części sfinansowali internauci za pośrednictwem World of Mass Development. Była to gra, na której zależało prawdziwym miłośnikom motoryzacji. To czuć i nie jest to najlepsza rekomendacja dla osób oczekujących arcadowych rajdów, jakich jest cała masa na rynku. To zupełnie inna liga.

Od pierwszych sekund czuć wielką miłość twórców do motoryzacji. W filmiku otwierającym produkcję pokazane są proste ujęcia aut sunących majestatycznie po przeróżnych trasach. Jeżeli opening was poruszy, to znaczy, że to produkcja dla was.

