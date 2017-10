Do tej pory publiczne dostępnych było ok. 88 proc. akt na temat zabójstwa 35. prezydenta Stanów Zjednoczonych Johna Fitzgeralda Kennedy'ego. Pozostałych 12 proc. było do tej pory zupełnie tajnych. Wczoraj minął termin odtajnienia reszty dokumentów, których jest ponad 3 tys.

